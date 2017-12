Barca afunda em Java Ocidental e 11 pessoas morrem Pelo menos 11 pessoas morreram no naufrágio da barca em que viajavam pelas águas de Java Ocidental, informou nesta quinta-feira a agência estatal indonésia "Antara". Segundo a fonte, 10 pessoas foram resgatadas vivas, entre elas o proprietário da barca, detido pela Polícia como possível responsável pelo acidente, ocorrido na noite desta quarta-feira. A Polícia acredita que o barco de pesca estava sobrecarregado. Mas não revelou o total de passageiros a bordo no momento do naufrágio. A barca tinha saído da ilha de Raas e se dirigia à de Sapudi, em Sumnep. Naufrágios são muito freqüentes na Indonésia, um arquipélago de mais de 10 mil ilhas, onde as barcas são o meio de transporte mais comum e barato.