Barco com 105 pessoas desaparece na Indonésia Um barco com 105 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta-feira em águas da Indonésia. Autoridades marítimas temem que tenha afundado. Segundo informa a emissora "Elshinta", o ferryboat perdeu contato quando se dirigia à Ilha de Rote, desde Kupang, no Timor Ocidental, cerca de 1.900 quilômetros ao leste de Jacarta. A fonte acrescentou que o barco, onde viajavam 82 passageiros e 23 tripulantes, pode ter naufragado devido ao mar agitado.