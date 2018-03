Barco com 150 pessoas afunda na costa da Indonésia Um barco pesqueiro de madeira, superlotado com cerca de 150 pessoas, afundou na costa da Indonésia enquanto se dirigia para uma remota ilha australiana. As vítimas são refugiados tentando chegar à Austrália. Apenas 55 foram resgatados até a noite de quinta-feira (horário local).