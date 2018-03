Barco com 680 toneladas de explosivos é apreendido na Grécia A guarda costeira da Grécia encontrou um barco com 680 toneladas de explosivos na tarde deste domingo. O governo vai investigar a tripulação de sete pessoas para determinar se há alguma ligação com grupos terroristas. O barco, com registro das Ilhas Comores, ancorou no domingo no porto de Platiyali, 235 km de Atenas. A preocupação com atos terroristas aumentou depois dos recentes atentados na Arábia Saudita e Marrocos.