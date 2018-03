Barco com imigrantes ilegais afunda na Tunísia Um barco não identificado que rumava para a ilha italiana de Lampedusa naufragou hoje perto da costa da Tunísia, no norte da África. Doze pessoas morreram e 190 estão desaparecidas, todos imigrantes ilegais. No barco viajavam 250 pessoas, segundo a polícia da Tunísia. A agência tunisina TAP informou que nos últimos dias foram detectados vários barcos com ilegais do norte da África que tentavam chegar à Itália.