Barco com imigrantes ilegais é rebocado até Creta Um barco com centenas de imigrantes ilegais chegou hoje à ilha de Creta, após o resgate por helicóptero de mais de 43 passageiros, a maior parte formada por crianças, disseram as autoridades locais. O barco de 40 metros foi rebocado até o porto de Ierapetra, no sul de Creta, com 190 passageiros a bordo. A maioria dos imigrantes, possivelmente curdos iraquianos, foi hospedada em um hotel. Dois tripulantes foram detidos, e suas identidades não foram divulgadas. A embarcação partiu da Turquia e tinha por destino a Itália, mas seu motor sofreu pane e foi confiscada.