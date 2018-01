Barco com imigrantes vira perto das Ilhas Canárias Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 30 desapareceram depois que uma pequena embarcação, repleta de imigrantes africanos que tentavam chegar às Ilhas Canárias, virou no mar, informa a imprensa espanhola. Um barco da polícia estava a cerca de 50 metros do bote dos imigrantes quando alguns deles levantaram-se, fazendo a embarcação virar, informaram a Rádio Nacional Espanhola e a agência de notícias Efe. O escritório do Ministério do Interior da Espanha nas Ilhas Canárias confirmou o acidente, mas não forneceu detalhes. Uma mulher morreu afogada, seis pessoas foram resgatadas com vida e cerca de 30 estão desaparecidas, segundo a imprensa. No momento do acidente, havia ondas de três metros no local.