Barco com refugiados afunda na costa australiana Um barco levando dezenas de refugiados afundou na costa da Austrália nesta quarta-feira, informaram testemunhas. Ainda não está claro se há mortos e feridos. O barco colidiu com rochas na Ilha Christmas, um território australiano no Oceano Índico onde refugiados ficam abrigados em um centro de detenção, informou o jornal "The West Australian". A embarcação virou na água, e os destroços se dispersaram ao longo da superfície do oceano, disse o morador da Ilha Christmas Simon Foster ao jornal.