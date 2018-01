Barco com turistas desaparece na Indonésia Equipes de resgate da Indonésia intensificaram o trabalho nesta quinta-feira para tentar localizar um barco a motor que se perdeu entre as ilhas de Bali e Lombok, na Indonésia, segundo informações das autoridades locais. A embarcação, que transportava 12 turistas, entre eles 10 britânicos, um australiano e um neozelandês, desapareceu ontem à noite. O pedido se socorro foi feito por um dos passageiros, que conseguiu se comunicar com as autoridades australianas através de um telefone celular.