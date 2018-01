Barco comandado por JFK é encontrado no Pacífico O barco patrulheiro comandado por John F. Kennedy na Segunda Guerra Mundial foi encontrado no Oceano Pacífico, ao largo das Ilhas Salomão. Depois de uma semana de buscas, o explorador subaquático Robert Ballard informou à rádio Solomon Islands Broacasting ter localizado os restos da embarcação de madeira - a PT 109 - no Estreito Blanket, perto de Gizo, no grupo de ilhas Nova Geórgia. Gizo fica 380 quilômetros a noroeste da capital das Ilhas Salomão, Honiara. Ballard, que levantou a pista dos destroços do Titanic e de outras embarcações históricas, não forneceu outros detalhes sobre a descoberta. O informe radiofônico disse que um documentário da National Geographic será lançado em novembro. Herói O relato sobre o gesto heróico de Kennedy no comando da lancha torpedeira no Pacífico - palco de alguns dos combates mais ferozes durante a Segunda Guerra - trouxe muita popularidade ao político e ajudou-o a chegar à presidência dos Estados Unidos. Ele comandava uma patrulha em 2 de agosto de 1943, quando a embarcação, de 24 metros de comprimento, foi partida ao meio por um destróier japonês. Dois membros da tripulação morreram. Kennedy e outros dez sobreviventes nadaram durante 15 horas, até uma ilha próxima. Ele rebocou um sobrevivente ferido, o engenheiro Patrick Henry McMahon, nadando com uma alça do colete salva-vidas presa aos dentes. Depois nadaram para outra ilha, onde havia cocos para comer. Kennedy entalhou uma mensagem num coco e a deu a um nativo para levá-la aos que fossem salvá-los. Destroços Não se sabe quanto resta da lancha PT 109 submersa, além dos motores a gasolina de 12 cilindros. Acredita-se que a água tenha causado sérios danos ao casco, possivelmente feito de mogno. Empregava-se madeira compensada para fazer as estruturas internas, cabine e torrinhas de canhões. As lanchas eram usadas principalmente para atacar navios de superfície, mas também serviam para instalar minas e fazer cortina de fumaça, resgatar pilotos cujos aviões eram derrubados e cumprir missões de inteligência. Ballard havia planejado empregar câmeras de longo alcance para procurar a embarcação. Numa entrevista em 1999, ele disse que a PT 109 "não está perdida, só extraviada, mas é como procurar um caixão a partir de um avião numa zona onde despejaram muita munição sem explodir. Não é brincadeira." O irmão do falecido presidente Kennedy, senador Edward M. Kennedy, e a filha, Caroline, concordaram com a expedição depois de receberem garantias de que o local onde dois tripulantes morreram não seria perturbado.