Barco de imigrantes que transportava cerca de 100 pessoas naufraga no Mar Mediterrâneo

ROMA - Um barco de imigrantes naufragou no Mar Mediterrâneo nesta quinta-feira, 26, segundo o porta-voz da guarda costeira italiana, e o número de possíveis mortos é desconhecido; 88 pessoas foram resgatadas do que provavelmente era uma embarcação pesqueira de madeira.

O naufrágio aconteceu a 56 quilômetros do litoral da Líbia, no Canal da Sicília, quando a embarcação na qual viajavam cerca de 100 imigrantes afundou, segundo se constata das imagens divulgadas pelo dispositivo europeu comunitário EUNavforMed em seu perfil no Twitter.

Esse foi o segundo naufrágio em dois dias. Na quarta-feira, cinco pessoas tiveram suas mortes confirmadas quando um grande barco pesqueiro naufragou.

Entre 20 e 30 pessoas podem ter morrido, segundo a agência de notícias Ansa, mas a guarda costeira se recusou a estimar um número exato. "Não sabemos quantas pessoas estavam a bordo", disse o porta-voz da guarda costeira. /Reuters e EFE