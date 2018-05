Barco norte-coreano ultrapassa fronteira marítima com o Sul

Um navio sul-coreano disparou oito vezes como advertência depois que transmissões indicaram que um navio da Coreia do Norte atravessou 700 metros para o sul da disputada Linha de Limite Norte próximo à costa oeste, disse um porta-voz do Estado-Maior.

O incidente coincidiu com a visita do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter e três outros chefes de Estado à capital norte-coreana, Pyongyang, numa tentativa de diminuir as tensões na península e reavivar as negociações nucleares com a Coreia do Norte, que estão há muito tempo num impasse.

Segundo uma autoridade militar da Coreia do Sul, não houve outras ações incomuns por parte do Exército norte-coreano, e não estava claro o que poderia ter provocado o incidente de terça-feira.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que era possível que o navio do Norte estava monitorando barcos de pesca chineses na área.

A área era próxima do local onde diversos confrontos violentos ocorreram no passado, incluindo o bombardeio da ilha sul-coreana de Yeonpyeong pelo Norte no ano passado. Quatro pessoas morreram no ataque.

(Reportagem de Jack Kim)