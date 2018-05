Barco pesqueiro sul-coreano afunda na Antártida

SEUL - Cinco pescadores morreram nesta segunda-feira, 13, e outros 17 estão desaparecidos após o naufrágio de um barco pesqueiro sul-coreano em águas antárticas, informaram as autoridades do país asiático.

O barco levava 42 pessoas a bordo, entre eles oito sul-coreanos, oito chineses, 11 indonésios, três filipinos e um russo, segundo fontes do Ministério de Exteriores sul-coreano e a Guarda Litorânea, citadas pela agência local Yonhap.

As fontes acrescentaram que outro barco pesqueiro sul-coreano que estava perto do local do acidente recuperou até o momento 20 tripulantes com vida e ainda continua buscando os desaparecidos.

O governo da Coreia do Sul pediu à Nova Zelândia ajuda nas operações de resgate.