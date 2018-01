Barco se choca contra ponte em Oklahoma Um barco se chocou hoje contra uma ponte sobre o Rio Arkansas, que é parte da rodovia interestadual 40, causando a queda de pelo menos nove veículos na água, informou hoje o diretor da Patrulha Rodoviária do Estado americano de Oklahoma, sargento Jarret Johnson. Da rodovia era possível ver seis veículos de passageiros e três caminhões na água, enquanto equipes especializadas e mais ambulâncias estão a caminho da área do acidente, informou Johnson. Pelo menos quatro pessoas foram atendidas em hospitais por ferimentos causados pelo acidente. A ponte foi construída há 20 anos e se encontra a 165 quilômetros a leste de Oklahoma City e a cerca de 50 quilômetros do limite com Arkansas.