Barco vira e 11 morrem afogados na Nigéria Ao menos 11 pessoas morreram afogadas e até 90 outras estão desaparecidas na Nigéria, onde um barco que carregava passageiros e carga virou num rio ao norte do país. Os corpos de entre 11 e 20 pessoas foram recuperados depois do acidente. Testemunhas disseram que o barco estava com excesso de carga e passageiros. Apesar disso, os donos da embarcação não tinham uma lista com o nome dos passageiros. Mergulhadores estão à procura dos desaparecidos.