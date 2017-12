Barcos chilenos são detidos por pescar em águas peruanas A Marinha de Guerra do Peru deteve na quarta-feira duas embarcações chilenas que pescavam perto da praia de Los Palos, no departamento de Tacna, informou a agência oficial peruana Andina. O capitão do porto de Ilo, Fidel Reyes, disse à Andina que os barcos, identificados como Brava M 490 e Gracias a Dios II, transportavam 16 tripulantes, entre eles um menor de idade. Todos os pescadores são do porto chileno de Arica. As embarcações foram levadas a Ilo, no departamento de Moquegua, onde permanecerão enquanto o caso é investigado. Pescadores do porto de Ilo informaram que é "comum" que chilenos pesquem em águas peruanas.