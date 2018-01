Barcos colidem no Rio Congo; fala-se em 200 mortos Duas embarcações repletas de comerciantes colidiram no Rio Congo, deixando "muitos desaparecidos", informaram autoridades. Segundo testemunhas locais, pelo menos 200 pessoas teriam morrido no acidente. Uma investigação foi aberta para se determinar as causas da colisão, ocorrida em uma área do rio próxima à cidade de Inongo, ao norte da capital congolesa, Kinshasa.