Bares e restaurantes de NY não sofreram com lei antifumo A proibição de se fumar em bares e restaurantes de Nova York não afetou o movimento destes estabelecimentos. Segundo números do município, o imposto recebido destas fontes desde a implementação da lei antifumo, há 10 meses, aumentou 9%. "O setor de bares e restaurantes da cidade está fervilhando e seus funcionários estão respirando um ar mais limpo e seguro", diz um comunicado distribuído conjuntamente hoje pelas secretarias de saúde e tributação da prefeitura. Alguns oponentes da medida argumentavam que os estabelecimentos sofreriam uma redução no número de clientes devido à lei de não fumar.