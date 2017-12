Barghouti afirma que Jihad Islâmica suspenderá atentados Marwan Barghouti, líder da Fatah na Cisjordânia, disse nesta sexta-feira que recebeu garantias por parte de dirigentes da Jihad Islâmica de que a organização extremista seguirá o exemplo do Ramas em suspender os ataque suicidas contra Israel. Em declarações ao canal de TV Al Jazeera, do Catar, Barghouti explicou que a Jihad Islâmica tomou esta decisão em interesse da unidade nacional do povo palestino. Na última hora de sexta-feira, os líderes palestinos aplaudiram a decisão do Ramas, dizendo que a iniciativa de paralisar a violência contra os israelenses é positiva. Um pouco antes, o governo de Israel se mostrou descrente diante do anúncio da organização radical de paralisar os ataques suicidas.