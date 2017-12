Barghouti irá disputar eleições palestinas O dirigente palestino Marwan Barghouti irá se candidatar à presidência da Autoridade Palestina nas próximas eleições, quando será decidido quem substituirá Yasser Arafat, disse neste sábado uma fonte próxima a Barghouti. A decisão pode marcar o início de uma disputada campanha entre a jovem guarda de ativistas palestinos, representados por Barghouti, e políticos veteranos, que possivelmente apoiariam o primeiro-ministro Mahmoud Abbas, o líder interino. O grupo militante islâmico Hamas disse que se reuniria nos próximos dias para decidir se apresenta um candidato. Laços pacifistas Barghouti, ex-dirigente da Cisjordânia e membro da Fatah - movimento criado por Arafat - é popular entre os palestinos. Já teve vínculos estreitos com pacifistas israelenses, rompidos há quatro anos após a segunda insurreição palestina. Muitos analistas consideram que Barghouti tem as melhores possibilidades de unificar as diferentes facções palestinas, controlar a violência e, possivelmente, retomar as negociações de paz com Israel.