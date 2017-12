Baronesa britânica diz que foi alvejada por israelenses A baronesa Northover, membro da Câmara dos Lordes do Legislativo britânico, disse que soldados israelenses abriram fogo contra ela e dois outros parlamentares durante uma visita que fizeram à Faixa de Gaza. A baronesa, que é porta-voz do Partido Liberal-Democrata para questões internacionais, disse que o grupo viajava sob supervisão da ONU nas proximidades do campo de refugiados de Rafah quando soldados de um posto de guarda israelense abriram fogo de metralhadora. Havia muitas crianças por perto, disse a parlamentar. ?O incidente me mostrou, em primeira mão, a violência indiscriminada que os palestinos sofrem diariamente?, afirmou. ?Se a Força de Defesa Israelense está pronta a atirar numa delegação parlamentar viajando sob supervisão das Nações Unidas, é de se imaginar o tipo de tratamento que os palestinos recebem?. O exército israelense disse desconhecer o incidente, mas se comprometeu a investigar. ?Deve-se enfatizar que a delegação não coordenou sua chegada com o Ministério da Defesa ou a Chancelaria, e que a queixa formal só foi apresentada no final da tarde de sábado?, disseram os militares, destacando que Rafah é uma zona de combate.