Barrada lei que previa retirada do Iraque Senadores republicanos bloquearam ontem um projeto de lei dos democratas que liberava US$ 50 bilhões para as operações dos EUA no Iraque e Afeganistão, mas vinculava o valor ao retorno dos soldados. A retirada do Iraque deveria começar em 30 dias e terminar até o fim de 2008. Os democratas conseguiram apenas 53 dos 60 votos necessários.