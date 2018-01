Barragem de morteiros atinge Bagdá Uma barragem de tiros e morteiro, aparentemente tendo como alvo a Zona Verde no centro da cidade, atingiu Bagdá na madrugada de terça-feira. A maior parte dos projéteis parece ter caído no Rio Tigre e não ter atingido a Zona, que abriga a embaixada americana e prédios do governo. Não há , ainda, informação sobre vítimas das explosões.