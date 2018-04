Barroso: Acordo sobre Grécia evita calote desordenado

O acordo "é um passo adiante essencial para o país e para a zona do euro como um todo", afirmou Barroso, em entrevista a repórteres. O acordo "fecha a porta para um cenário de calote descontrolado", disse ele. "Estou muito confiante de que um grande número de credores do setor privado participará."

No início da terça-feira, os ministros de Finanças da zona do euro concordaram com o ambicioso pacote de resgate de 130 bilhões de euros, que prevê uma perda ainda maior para os credores privados da Grécia, a fim de evitar um default catastrófico do país. As informações são da Dow Jones.