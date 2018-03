Barroso quer segundo mandato na Comissão Européia, diz jornal O presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, gostaria de ter um segundo mandato no braço executivo da União Européia, disse ele em entrevista ao jornal holandês NRC Handelsblad, divulgada neste sábado. "Se eu tivesse que tomar uma decisão hoje sobre um segundo mandato, eu diria sim, admitindo é claro que eu tivesse o apoio dos Estados membros e do Parlamento europeu", afirmou Barroso ao jornal. Barroso, 52, que foi primeiro-ministro de Portugal de 2002 a 2004, antes de renunciar para assumir a Presidência da Comissão Européia, afirmou que tomará uma decisão definitiva no próximo ano. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse na semana passada que apoiará Barroso por uma reeleição após o término do primeiro mandato, no próximo ano. Barroso substituiu o ex-primeiro-ministro italiano Romano Prodi como presidente da Comissão. (Por Niclas Mika)