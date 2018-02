Barroso visita Lampedusa em 9 de outubro

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, Barroso vai viajar para a ilha do Mediterrâneo "para prestar homenagem às muitas que perderam as suas vidas tragicamente, tentando chegar às costas europeias e para expressar solidariedade e gratidão às autoridades e pessoas em Lampedusa."

Neste domingo, mergulhadores italianos retomaram as buscas de imigrantes africanos afogados. Na semana passada, o número de mortos chegou a 194, caracterizando o naufrágio como um dos maiores desastres envolvendo refugiados que buscavam uma vida melhor na Europa.

Autoridades italianas e Barroso vão debater "ações que podem ser tomadas a nível continental e nacional para abordar a situação dos refugiados e as dificuldades dos estados membros afetados." Fonte: Dow Jones Newswires.