Barrosos lança reeleição para Comissão Europeia

Fisher disse que vai conversar com os países da UE para formar um consenso sobre a candidatura de Barroso antes da reunião de cúpula do bloco, marcada para a próxima semana em Bruxelas. Todos os líderes dos 27 países da UE precisam concordar com a escolha do chefe do Executivo europeu.

Barroso tem feito lobby nos últimos meses com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com outros líderes para conseguir um segundo mandato. A maioria dos líderes já anunciou apoio a Barroso. Mas ele esperou pelos resultados das eleições do final de semana para o Parlamento Europeu antes de tomar a decisão final. Barroso, de 53 anos, foi primeiro-ministro de centro-direita de Portugal antes de ser indicado para a presidência da Comissão Europeia em 2004.