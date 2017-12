Bascos desafiam Justiça e fazem passeata Cerca de 5.000 pessoas marcharam neste domingo pelas ruas de San Sebastián, no País Basco, em defesa das liberdades políticas, em aberto desafio à lei que proíbe manifestações públicas em favor do grupo armado basco ETA e do partido que é acusado pelo governo de ser seu braço político, o Batasuna. O Partido Popular, governista, já pediu "explicações" ao governo autônomo basco por ter permitido a marcha, que diz ter sido organizada pelo Batasuna - cujo nome, entretanto, não foi pronunciado durante a manifestação.