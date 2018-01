Base americana atacada com mísseis no Afeganistão Cerca de uma dezena de mísseis foram disparados contra a principal base americana no leste do Afeganistão, mas não houve vítimas, disseram oficiais dos EUA e afegãos. Os mísseis caíram num campo perto do aeroporto de Khost, cerca de 150 km ao sul de Cabul, por volta das 23 horas de quarta-feira, disse Hayatullah Taniwal, porta-voz do governo provincial. "Nunca tantos mísseis haviam sido disparados contra o aeroporto", acrescentou. "Foi obra de remanescentes da Al-Qaeda, porque a área é próxima à fronteira paquistanesa", disse Taniwal. O tenente-coronel Bryan Hilferty, porta-voz dos militares dos EUA em Cabul, afirmou que não houve vítimas ou danos. O aeroporto de Khost abriga mais de 500 homens, dos EUA e aliados, assim como aviões americanos, sendo a terceira maior base americana no Afeganistão.