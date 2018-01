Base americana é atacada no Iraque com foguetes Katyusha Foi atacada com mísseis, nesta segunda-feira, uma base militar americana no oeste do Iraque. As colunas de fumaça eram visíveis a distância, segundo testemunhas. A base se chama "Assad" e está 200 quilômetros a oeste de Bagdá, na província de Al-Anbar, reduto da insurgência sunita. Sete foguetes Katyusha caíram na base nesta madrugada e logo depois foram ouvidos muitos disparos. Em outro incidente, um tradutor iraquiano que servia de intérprete para as tropas multinacionais no Iraque foi morto na província de Qadisiya (sul do país), segundo fontes policiais. O tradutor foi baleado quando saía de casa em Diwaniya, cpital da província. Qadisiya é de maioria xiita e está situada 200 quilômetros ao sul de Bagdá. A milícia radical xiita do "Exército Mehdi" é muito ativa na região.