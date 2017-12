Base americana no Afeganistão é atacada Dois foguetes foram lançados contra a base aérea norte-americana no aeroporto da cidade afegã de Kandahar, informou hoje o exército dos EUA. Ninguém ficou ferido. Os mísseis atingiram, ontem, uma área localizada a 1,5 quilômetro do aeroporto. Segundo o major A. C. Roper, do exército norte-americano, uma patrulha da coalizão formada por forças canadenses e afegãs viu dois veículos que saíam do local de lançamento. Os carros foram perseguidos, mas desapareceram no deserto. Hoje, uma equipe canadense encontrou outros cinco foguetes de 107 milímetros apontados para a base aéreas.