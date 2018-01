Base dos EUA atacada com mísseis no Afeganistão Forças dos EUA bombardearam com morteiros supostas posições inimigas, depois de sua base nas proximidades da fronteira com o Paquistão ter sidor atacada com mísseis, informaram hoje militares americanos. O capitão Elayne Kramer disse que aviões A-10 da Força Aérea também foram acionados após o incidente em Lwara, 175 km ao sul da capital, Cabul. Não foram registradas vítimas. Kramer relatou que atacantes não identificados dispararam cinco mísseis de três diferentes posições, a dois quilômetros da fronteira com o Paquistão. Dois mísseis caíram no perímetro externo da base, enquanto dois outros atingiram postos de guarda no local. Não ficou claro onde caiu o quinto míssil.