Base dos EUA em Kandahar é alvo de míssil Um míssil foi lançado hoje contra a base das forças especiais americanas em Kandahar, antigo bastião taleban no sul do Afeganistão, sem causar vítimas. Por outro lado, em diferentes ataques, oito soldados afegãos morreram e três efetivos da coalizão ficaram feridos. O projétil foi lançado do povoado de Qasam Pul, a 20 quilômetros ao sudeste de Kandahar, disseram fontes militares americanas. Três pessoas foram detidas para questionamentos. A base é uma antiga residência do líder espiritual taleban, o mulá Mohammed Omar.