Base dos EUA no aeroporto de Bagdá é atacada Rebeldes realizaram vários ataques de morteiro contra o aeroporto internacional de Bagdá, mas não há informação sobre mortos ou feridos. Os ataque ocorreram horas antes da assinatura da constituição provisória do país. Um porta-voz do exército norte-americano disse que a parte norte do aeroporto, utilizada como base militar dos EUA, foi atingida. O aeroporto tem sido usado somente para tráfego comercial, de forma limitada, por causa das contínuas ameaças dos rebeldes à ocupação. A assinatura da constituição é um dos passos acordados para que o país prepare-se para voltar as mãos dos iraquianos. A constituição transitória defende a visão norte-americana de democracia para o país e para o Oriente Médio. As informações são da Dow Jones.