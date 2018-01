Base dos EUA no Afeganistão é atingida por foguetes Quatro foguetes caíram perto de uma base americana numa cidade no oeste do Afeganistão, matando um civil e deixando outros três feridos, segundo informaram fontes militares. Os foguetes caíram fora da base em Jalalabad, 125 quilômetros ao oeste de Cabul, na manhã de ontem, disse o porta-voz major Scott Nelson. As forças americanas deram os primeiros socorros aos feridos. O lançamento de foguetes contra bases afegãs e estrangeiras é freqüente no país. Os projéteis raramente acertam seus alvos, mas deixam feridos. Diante da aproximação das eleições presidenciais, previstas para 9 de outubro, as autoridades advertiram que os rebeldes poderiam intensificar os ataques. Na capital, um carro-bomba matou na semana passada 10 pessoas.