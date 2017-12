Base dos temíveis B-2 está de prontidão O jantar dos pilotos era galinha frita e purê de batatas, com sorvetes de sobremesa, quando as luzes mudaram de cor às 19 horas de quinta-feira, colocando em alerta máximo a base Spirit da força aérea dos Estados Unidos, no interior do Estado do Missouri. Dessa instalação, secreta até 1992, saem os mais caros aviões militares do mundo, os bombardeiros estratégicos B-2, invisíveis ao radar. Cada um deles, e existem apenas 30, custa US$ 2 bilhões. O fato de terem sido mobilizados na escalada de preparativos do governo americano para a inexorável retaliação contra os atentados terroristas em série em Nova York e Washington indica que nenhum recurso será poupado no ataque. E que a vingança provavelmente primeiro virá pelo céu, na forma de toneladas de fogo e aço quente despejados por ondas de aviões de avançada tecnologia, mísseis de precisão e bombas de grande poder de destruição. Toda a poderosa máquina de guerra dos EUA entrou na condição de defesa Defcon-4 poucas horas depois que os jatos comerciais seqüestrados se chocaram com as torres gêmeas do World Trade Center (WCT) e o Pentágono. Isso significa que do total ideal de 2,5 milhões de soldados, homens e mulheres, pelo menos 1,3 milhão estão prontos para a ação. A ordem executiva do presidente George W. Bush para essa prontidão ativou imediatamente um contingente de 180 mil soldados, homens e mulheres em todo o mundo, integrantes das forças de resposta rápida. Na sexta-feira ele autorizou a convocação de 50 mil reservistas de primeira linha (35 mil já foram chamados) e recebeu do Congresso o aval para gastar US$ 40 bilhões nas operações militares. O inimigo, entretanto, ainda não está identificado. A luta deve começar pelo ar, com grupos de bombardeio atingindo os alvos estratégicos primários - instalações militares, centrais de comunicações e de energia - a intervalos de 30 minutos, dia e noite. Na hipótese do árido teatro de operações do Afeganistão, com suas cidades destruídas pelas guerras com a ex-União Soviética e com os rebeldes da Aliança do Norte, a ação cirúrgica pode não ser suficiente. "Será preciso descer à terra, mandar soldados e equipamento pesado para a frente, encarar a terrível conseqüência das batalhas de desgaste", acredita o perito francês François Heisburg, presidente eleito do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Desde a Guerra do Golfo, os Estados Unidos têm apostado nos bombardeios maciços com armas de precisão disparadas de longa distância, com pequena exposição de pessoal, e, conseqüentemente, menor número de baixas. A doutrina do Pentágono é a de que os exércitos do país só entrarão em batalha se a proporção for de 50 soldados americanos para 1 oponente em áreas de selva, ou de 15 para 1 em cenários urbanos. Para invadir o Afeganistão será preciso desembarcar 100 mil combatentes no Paquistão. O governo de Islamabad concordou em apoiar o esforço dos EUA. Ainda assim, os primeiros movimentos envolverão o envio dos pesados B-52 e eventualmente dos sofisticados B-2 Spirit, com forma de asa voadora. Com um ou dois reabastecimentos em vôo, esses jatos podem sair de qualquer ponto do território americano atacar os objetivos no Oriente e retornar 30 horas depois de terem decolado. A tempo de o piloto jantar galinha frita e purê de batatas.