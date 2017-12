Base policial é atacada na Irlanda do Norte Um ataque de morteiros foi lançado contra a base policial de Bessbrook Mill, na Irlanda do Norte, na madrugada desta quarta-feira. Segundo Danny Kennedy, um membro da Assembléia da Irlanda do Norte que reside perto do local da explosão, um míssil foi disparado de uma van estacionada ao lado da base policial. Por enquanto, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. O subchefe da polícia local, Constable Stephen White, disse que a explosão foi um ato de "violência desenfreada". "Aqueles que lançaram este ataque devem estar cientes de que esta é um grande centro comunitário e que as vidas de muitas pessoas foram colocadas em risco." Nenhuma pessoa morreu ou ficou ferida por causa da explosão.