Bases americanas são atacadas no Afeganistão Duas bases norte-americanas situadas na cidade de Jost, ao leste do Afeganistão, foram atacadas na madrugada desta quarta-feira. No ataque contra as tropas, que estão situadas no aeroporto de Jost e no acampamento de Sara Bagh, a 5 km ao noroeste da cidade de Jost, foram usadas granadas e metralhadoras. Pelo menos três soldados aliados afegãos morreram e outros oito ficaram feridos. Ainda não há informação se algum soldado americano morreu. Moradores da cidade afirmaram que helicópteros de combate americanos chegaram ao local e contestaram os ataques. Este foi o segundo ataque em um mês contra o aeroporto e a cidade. A província de Jost está ao lado da região onde aconteceram os combates mais sangrentos contra a milícia taliban e a rede terrorista Al Qaeda.