Bases norte-americanas no Afeganistão são atacadas com foguetes Três foguetes foram disparados contra bases norte-americanas no Afeganistão durante o fim de semana, mas não atingiram seus alvos e não causaram feridos, informaram militares norte-americanos nesta segunda-feira. Um foguete 107 mm foi disparado contra uma base nos arredores de Gardez, por volta das 20h locais de sábado, disse o coronel Roger King, um porta-voz da Base Aérea de Bagram, quartel-general das operações militares norte-americanas no Afeganistão. Cerca de uma hora mais tarde, dois foguetes foram lançados contra uma base norte-americana nos arredores de Khost. Todos os foguetes caíram a mais de um quilômetro de seu aparente objetivo. Nenhum suspeito foi detido, disse King.