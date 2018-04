Bashar al-Assad convoca referendo para final de fevereiro

BEIRUTE - Enquanto as tropas sírias mantinham seu assalto nesta quarta-feira, 15, contra as cidades rebeladas, o presidente Bashar al-Assad ordenou a realização de um referendo sobre uma nova Constituição. O objetivo é criar um sistema multipartidário no país, governado pela dinastia autocrática dos Assad nos últimos 40 anos.

Segundo a agência estatal de notícias Sana, o referendo ocorrerá em 26 de fevereiro. A oposição rechaçou o referendo. O governo dos Estados Unidos disse que o referendo convocado por Assad é "risível" e "zomba da revolução síria". Nesta quarta-feira, a revolução parecia ter chegado ao norte do país. Confrontos entre tropas regulares e desertores deixaram 14 mortos em Alepo, segunda maior cidade da Síria.

"O povo hoje nas ruas tem várias demandas e uma delas é a renúncia de Assad e a partida do regime", disse Khalaf Dahowd, que integra o Conselho de Coordenação Nacional para uma Mudança Democrática na Síria, que reúne grupos locais e de sírios no exílio. Assad convocou o referendo mas não explicou como o governo fará uma votação desse alcance em um país onde ocorrem verdadeiras batalhas diárias entre tropas regulares, desertores e oposicionistas, mesmo nos subúrbios de Damasco.

A proposta de mudança constitucional do governo passa a permitir o multipartidarismo e diz que o presidente pode ter apenas dois mandatos, cada um de sete anos. Assad, que herdou o poder do seu pai Hafez, governa há 12 anos. Hafez governou durante 30 anos.

O governo russo, aliado da família Assad, disse que as propostas apresentadas nesta quarta-feira fazem parte da alternativa que o mandatário sírio apresentaria para resolver o impasse político e a carnificina que já deixaram mais de 5.400 mortos, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesta semana, a alta comissária dos direitos humanos da ONU, Navi Pillay, disse que existem indícios de que crimes contra a humanidade foram cometidos pelo governo sírio contra sua população civil. Centenas de crianças foram torturadas e algumas mortas pelo governo, que em Homs e em Hama não hesitou em usar artilharia pesada contra bairros civis controlados por desertores.

Os Comitês de Coordenação Local afirmam que o governo matou hoje 13 pessoas ao redor do país, enquanto o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, outro grupo da oposição sediado em Londres, diz que foram mortas oito.

Ocorreram manifestações contra o governo em Alepo, segunda maior cidade do país e que até agora apoiava Assad. Vídeos amadores publicados na internet mostravam colunas de fumaça subindo de algumas ruas - provavelmente pneus queimados por manifestantes.

Segundo a Sky News, confrontos entre tropas regulares e desertores deixaram 14 mortos em Alepo. Na província central de Homs, a violência continuou, com tropas do governo atacando bairros residenciais e a explosão de um oleoduto mais cedo.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.