Bashar Assad ataca Homs e mata pelo menos 217 pessoas, denuncia oposição

LONDRES - Ao menos 217 pessoas - entre elas mulheres e crianças - foram mortas na sexta num ataque com tanques e metralhadoras das forças de Bashar Assad contra a cidade de Homs, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Somente no Distrito de Khalidiya, foram 138 mortos, disse Rami Abdulrahman, presidente do grupo com sede em Londres, citando testemunhas.

Segundo as Nações Unidas, pelo menos 5.400 pessoas foram mortas ao longo dos mais de dez meses de repressão às manifestações na Síria.

Em um dos relatórios mais chocantes sobre o levante popular na Síria, a Human Rights Watch acusou ontem as forças de segurança de Bashar Assad de ter prendido, torturado e assassinado crianças desde o início do levante.

"Temos ao menos 12 casos de crianças detidas em condições desumanas que foram torturadas. Também há casos de crianças atingidas por tiros enquanto estavam em casa ou na rua. Além disso, temos a confirmação de que o governo usou escolas como centros de detenção", afirma o relatório da Human Rights Watch.

Segundo a organização de defesa de direitos humanos, "algumas crianças foram colocadas em solitárias, agredidas, eletrocutadas, queimadas com cigarros e penduradas por algemas por horas". Na vila de Tal Kalakh, os meninos de uma classe foram detidos porque agentes do governo encontraram slogans contra o regime escritos nas paredes da sala de aula.

Conselho de Segurança. Na sexta, no mesmo dia em que a organização divulgou o relatório, a Rússia, mais uma vez, impôs obstáculos à aprovação de uma resolução contra o regime de Damasco no Conselho de Segurança da ONU, apesar das mudanças que atenuaram o tom do texto feitas justamente para agradar a Moscou. O governo russo afirmou que as alterações propostas no novo texto são insuficientes para eliminar suas preocupações. "Ainda não são o bastante para a gente", disse o vice-chanceler da Rússia, Gennadi Gatilov.

A nova resolução, apoiada pelos EUA, por seus aliados europeus e pela Liga Árabe, eliminou as exigência de que Assad entregasse o poder e suprimiu a parte que mencionava um embargo de armas à Síria. Além disso, o texto cita também a violência de grupos opositores, conforme pediam os russos. Esta semana, os sírios lembraram os 30 anos do massacre de Hama, quando o pai de Bashar, Hafez Assad, comandou a matança de 10 mil pessoas para combater a Irmandade Muçulmana. / REUTERS. COLABOROU GUSTAVO CHACRA