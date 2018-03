Bashar Assad faz rara aparição durante o dia do Trabalho O presidente da Síria, Bashar Assad, fez uma rara aparição pública nesta quarta-feira, Dia do Trabalho, em Damasco, de acordo com a televisão estatal do país. O canal exibiu imagens de Assad falando aos trabalhadores, durante o Dia do Trabalho, na Estação Elétrica Umayyad, no distrito Tishrin Park, um dia após a capital sofrer ataque a bomba.