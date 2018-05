Bashir admite responsabilidade por matança em Darfur

CARTUM

O presidente sudanês, Omar Bashir, admitiu ontem, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, "responsabilidade pessoal e total" pelo conflito em Darfur, no oeste do Sudão, nas primeiras declarações à imprensa ocidental desde que foi acusado de genocídio pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Segundo a ONU, até 300 mil habitantes da região foram mortos desde 2003. Bashir teve a prisão decretada em março de 2009.

O presidente acusou a Corte de Haia de usar "dois pesos e duas medidas" e promover uma "campanha de mentiras" em seu caso. Segundo ele, a Grã-Bretanha e outros países do Ocidente praticam uma vingança política contra ele, com o objetivo de forçar uma mudança de regime no Sudão. O líder afirmou que na crise líbia essas nações atuam de forma semelhante.

"Sou presidente, então sou responsável por tudo o que ocorre no país, é claro", disse Bashir ao Guardian ao ser questionado a respeito do conflito no oeste sudanês, que tem continuado apesar dos esforços internacionais pela paz na região. "Mas o que ocorreu em Darfur, em princípio, foi um conflito tradicional que data dos tempos coloniais."

Segundo a ONU, luta das forças do governo e as milícias janjaweed contra os separatistas da região causou o deslocamento de ao menos 2,7 milhões de sudaneses no auge do conflito, entre 2003 e 2004. No entanto, o governo de Cartum afirma que 10 mil morreram e 70 mil deixaram suas casas.

"Lutamos contra os que empunharam armas contra o Estado, mas alguns insurgentes atacaram algumas tribos... então tivemos perdas de vidas. Mas não foram tantas quanto (afirmam) os números mencionados pela mídia ocidental; esses números são exagerados por alguma razão. É dever do governo combater os insurgentes, mas não lutamos contra o povo de Darfur", disse.

Cofundador do Projeto Enough, uma organização que exige punição para o genocídio, John Prendergast não concordou com a justificativa de Bashir para sua atuação no oeste sudanês. "Nas minhas oito viagens a Darfur, desde 2003, provas contundentes demonstraram que uma contrainsurgência tinha como alvo populações civis não árabes, destruindo moradias, seu estoque de comida, seu gado, fontes de água e tudo mais que pudesse sustentar a vida em Darfur", afirmou ao Guardian. "Três milhões ficaram desabrigados como resultado direto da política do governo, não por combates tribais ou o aquecimento global." O TPI descreve o mandado de prisão contra Bashir como "pendente", mas o presidente sudanês afirma que o caso contra ele tem motivação política. / AP

PARA LEMBRAR

Líder responde por crimes de guerra

Um apelo da comunidade internacional fez com que a ONU iniciasse uma investigação sobre o genocídio em Darfur, no oeste do Sudão, e encaminhasse o caso ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em 2005. Em março de 2009, o presidente sudanês tornou-se o primeiro chefe de Estado ainda no poder a ter a prisão decretada pela Corte de Haia, que o acusa de crimes de guerra e contra a humanidade - entre eles, assassinato, extermínio, tortura e estupro. Um novo mandado de prisão contra Bashir, relativo a acusações de genocídio, foi emitido em julho de 2010.