Basra continua sob controle iraquiano Os iraquianos mantêm o controle de Basra, a cidade do sul onde estão em curso, há duas semanas, combates encarniçados, ao redor de uma população castigada pelos bombardeios e a falta de alimentos e água. Um milhão e meio de pessoas, muçulmanos xiitas pelos quais os aliados acreditavam que seriam recebidos com flores e braços abertos, mostram-se temerosas, desconfiadas e hostis. As informações sobre a disposição das forças na cidade é adulterada por ambos os lados, mas de modo geral as forças iraquianas parecem ter maior controle sobre o centro e os aliados, sobre a periferia. Basra foi alvo de grande quantidade de bombas e mísseis e as vítimas civis se contam às dezenas, provavelmente às centenas. A cidade ficou sem água na primeira semana de guerra, o que levou a população ao desespero e prenunciou um desastre. Graças à Cruz Vermelha Internacional, 40% da rede voltou a funcionar, mas não com água potável. Enquanto milhares de cidadãos tentam a cada dia escapar dos combates, organismos humanitários esperam na frontera com o Kuwait que os militares façam algo que possibilite seu avanço pelo território iraquiano para levar a ajuda, pronta há semanas. A visão aliada sobre a situação em Basra, cidade que várias vezes suas forças deram por conquistada, é sempre otimista. Uma fonte militar britânica disse hoje que as tropas buscam apenas "algumas centenas de milicianos" iraquianos. Em meio a esse cenário, começaram a aparecer panfletos para "explicar a missão" anglo-americana. Essa propaganda aliada afirma aos habitantes de Basra que os militares armados até os dentes não são seus inimigos, e nega que sejam uma força de ocupação. "Estamos aqui para libertar o povo iraquiano - diz o panfleto -. Nosso inimigo é o regime, não a população. Temos necessidade da ajuda de todos para identificar o inimigo, para reconstruir o Iraque. Ficaremos aqui só o tempo necessário". Os panfletos são distribuídos na periferia de Basra. Em uma barraca de campanha, um soldado se dedica a escrever outras mensagens, em uma das quais aparece um militar britânico apertando as mãos de um iraquiano e lhe dizendo: "Desta vez não os abandonaremos", em árabe e em inglês. Os xiitas que em 1991, após a Guerra do Golfo, se rebelaram contra Saddam Hussein e foram abandonados à própria sorte desta vez não devem temer que a história se repita, parece ser o conteúdo da mensagem. Também uma nova rádio, a Dois Rios, transmite mensagens tranqüilizadoras e centenas de aparelhos receptores estão prontos para serem distribuídos a quem quiser, para que a população "esteja informada". Mas as pessoas desconfiam de tudo isso, segundo constataram os jornalistas que estão na cidade. Querem comer, querem beber, mas não compreendem por quê, para serem "libertadas", devem ter mortos e feridos, seus aquedutos destruídos e suas casas bombardeadas. Então, pegam o folheto, balbuciam um agradecimento, olham o papel e, um pouco mais adiante, jogam-no fora. Até agora, o único sinal de "êxito" nas difíceis relações com a população não foi em Basra. Um comandante americano em Najaf, cidade sagrada xiita, diante de uma multidão enfurecida por temer que os invasores violassem o local sagrado das mesquitas, ordenou que seus homens se retirassem. Depois, afastando-se por sua vez do lugar, dirigiu-se à população e, com o cano do fuzil apontado para o solo, se inclinou com a mão esquerda sobre o peito, à maneira muçulmana, e fez uma saudação.