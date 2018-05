Batalha campal no Chile Quase 90 manifestantes foram presos durante um protesto que reuniu milhares de pessoas na capital chilena, Santiago, para pedir melhores salários e condições de trabalho. Alguns manifestantes ficaram feridos nos choques com a polícia quando tentavam romper o bloqueio montado pelas forças oficiais no centro da cidade. O protesto foi organizado pela Central Unitária dos Trabalhadores.