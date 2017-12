"Batalha de Gotemburgo" fere 27 na Suécia Centenas de furiosos manifestantes invadiram pelo segundo dia o centro de Gotemburgo, para protestar contra a cúpula da União Européia, a globalização e a agressão ao meio ambiente. Para contê-los, as autoridades suecas recorreram a forças antimotins, cães e até à polícia montada. Vinte e sete pessoas ficaram feridas, entre as quais dez agentes. Os manifestantes lançaram pedras e fogos de artifício contra os policiais, que reagiram com granadas de gás lacrimogêneo e aplicando bastonadas nos mais agitados. Segundo um investigador, pelo menos cem manifestantes integravam um grupo coeso e extremamente violento que recebia ordens dos líderes em idioma alemão. Os manifestantes quebraram vidros de dezenas de carros estacionados, vitrines de lojas e janelas de agências bancárias e restaurantes, incendiaram mesas e cadeiras de bares, queimaram pneus e destruíram bens públicos, numa explosão de violência que classificaram de "Batalha de Gotemburgo". As delegações de quatro países tiveram de abandonar às pressas o hotel, por falta de segurança. Os agentes isolaram o centro de conferência onde ocorre a cúpula, que se encerrará amanhã. Foram instaladas duas cercas de arame farpado em torno do edifício. Um jantar de confraternização para os 15 chefes de Estado e governo programado para o luxuoso restaurante Tragar´n, no jardim botânico, teve de ser cancelado. Os líderes da UE tiveram de se contentar com um "jantar de trabalho" no centro de conferências. No dia anterior, em protestos igualmente violentos contra a presença na cidade do presidente americano, George W. Bush, 500 manifestantes foram presos. Entre eles, quatro dinamarqueses que carregavam bombas caseiras. Eles permanecem presos e deverão ser julgados por crimes de porte de explosivos e sabotagem.