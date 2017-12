Batalha é entre democracia e o terror, diz Blair O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, voltou a comentar os atentados nos Estados Unidos. Blair afirmou que não se trata de um conflito entre os EUA e o terrorismo, mas sim, uma batalha entre o mundo democrático e o terror. ?Nós não vamos descansar até que derrotemos esse demônio. Não há palavras adequadas de condenação para descrever os autores desses atentados. Vamos atuar ombro a ombro com os EUA e com outro países para combatê-los", disse. Blair anunciou uma série de medidas de segurança no país. Entre elas: nenhum avião decolará do Reino Unido sem que preencha requisitos rigorosos de segurança; os vôos cuja rota aérea passa sobre o centro de Londres serão desviados; a política britânica está em alerta máxima; as principais instituições financeiras estão recebendo assessoria para implementar medidas de segurança.