Batalha naval no Sri Lanka deixa 24 mortos Pelo menos 24 pessoas morreram neste sábado numa batalha naval entre a Marinha cingalesa e os rebeldes Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), no litoral noroeste do Sri Lanka, informou o Ministério da Defesa. O confronto começou quando supostos membros do LTTE, em 11 navios, atacaram duas patrulhas navais perto da ilha de Mannar, no estreito que separa o Sri Lanka da Índia. As Forças Navais cingalesas afirmam ter destruído oito navios do LTTE e matado 20 guerrilheiros. A Marinha perdeu quatro homens e três navios no combate. Outros três agentes foram feridos. As Forças Armadas do Sri Lanka bombardearam nos dois últimos dias as posições dos LTTE no norte e leste da ilha, em represália ao atentado atribuído aos rebeldes contra um ônibus civil, que causou a morte de 64 pessoas na quarta-feira. O ataque ao ônibus foi o mais sangrento contra civis desde a assinatura do cessar-fogo, em fevereiro de 2002.