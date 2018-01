Batalha naval no Sri Lanka deixa pelo menos 12 mortos O governo do Sri Lanka anunciou nesta quinta-feira, 29, a destruição de três botes de rebeldes no nordeste do país, após um combate de várias horas no qual morreram, segundo o Ministério da Defesa, "entre 12 e 15 guerrilheiros tâmeis". A Marinha detectou a presença de 10 botes dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), por volta das 20h20 de quarta-feira (11h20 de Brasília) nas águas do distrito de Mullaitivu. Lançou então uma operação de ataque, segundo o comunicado do Ministério da Defesa. Durante o confronto, que durou quase quatro horas, a Marinha destruiu três botes armados dos LTTE, que afundaram. Um marinheiro foi ferido. As autoridades navais acham que havia de 12 a 15 combatentes tâmeis nos botes destruídos, diz o comunicado. Os tigres tâmeis lutam por um Estado independente nas áreas do norte e leste do Sri Lanka. O governo aumentou em 28% o orçamento da Defesa deste ano para tentar encerrar uma guerra que dura mais de 20 anos.