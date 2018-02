Batalhão de Infantaria do RS vai integrar Missão da Paz no Haiti Cerca de 350 homens do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BIMTz), de São Leopoldo, a 35 quilômetros da Capital, estão se preparando há mais de um mês para integrar a Missão Brasileira de Manutenção da Paz, que deverá viajar em junho para o Haiti. A missão será composta por tropas de São Leopoldo, Goiânia, Rio de Janeiro e Caçapava (RS) e terá como função o patrulhamento, primeiros socorros, segurança de prédios públicos e hospitais. Para o comandante do 19º BIMTz, tenente-coronel Ezequiel Bezerra de Macedo, o batalhão já tem, a experiência em missões no Timor Leste e Argentina, sendo o único no País, especialmente capacitado para desenvolver esse tipo de trabalho em missões internacionais de paz.Ele destaca que o Batalhão realiza treinamento com modernos armamentos e equipamentos de fabricação alemã e canadense. Depois do conflito que depôs o presidente Jean Bertrand Aristide, o Haiti enfrenta as dificuldades de reconstrução, com problemas de luta pelo poder, falta de comida, água e luz. As informações são da Agência Brasil.